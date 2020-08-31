Последняя возможность выиграть путёвку на спортивный фестиваль в «инстаграме» «Чемпионата»
В "инстаграме" «Чемпионата» подходит к концу розыгрыш путёвки на двоих на футбольно-развлекательный фестиваль «Спортивная волна». Для участия необходимо быть подписанным на аккаунты фестиваля и «Чемпионата» и указать в комментариях того, с кем бы вы хотели поехать на «Спортивную волну». Подведение итогов розыгрыша состоится завтра, 1 сентября.
Один из самых популярных футбольных фестивалей России и СНГ «Спортивная волна» пройдёт 3-6 сентября в подмосковном парк-отеле «Пересвет». В программе любительский футбольный турнир в двух дивизионах – Amateur (без ограничения) и Masters (ветераны 43+), пляжный волейбол, хоккей, настольный теннис, плавание, фитнес, йога, танцевальные мастер-классы и детская анимация.
- 31 августа 2020
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