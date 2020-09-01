Видаль может перейти в «Интер» бесплатно. Клуб предложил ему контракт до 2022 года

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль может перейти в «Интер» бесплатно, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

По данным источника, переговоры находятся в заключительной стадии. Сообщается, что «Интер» предложил футболисту контракт до 2022 года с зарплатой € 6 млн в год и опцией продления ещё на один сезон.

Артуро Видаль перешёл в «Барселону» из мюнхенской «Баварии» в 2018 году. В составе испанского клуба выиграл чемпионат страны 2019 года, а также Суперкубок 2018 года. В чемпионате Испании сезона-2019/2020 чилиец провёл за «Барселону» 33 матча, забил 8 мячей и получил 4 жёлтые карточки. Сообщалось, что новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не видит Видаля в команде.