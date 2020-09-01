Джанаев: Максименко и Сафонов — будущее нашей страны

Вратарь «Сочи» и сборной России Сослан Джанаев рассказал о будущих соперниках команды в Лиге наций, а также прокомментировал игру голкиперов Александра Максименко и Матвея Сафонова.

«Максименко и Сафонов? Ребята здорово провели прошлый сезон. Несмотря на молодой возраст, играли стабильно. Сейчас нужно продолжать в том же духе – это будущее нашей страны. Парни уже показывают высокий класс.



Какие представления есть о Сербии и Венгрии? Сегодня будет теория. Там подробно разберём их плюсы и минусы. Нам покажут видеонарезки, объяснят нюансы, и будем целенаправленно готовиться», — цитирует Джанаева пресс-служба сборной в телеграм-канале.

Подопечные Станислава Черчесова встретятся с национальной командой Сербии на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 3 сентября, начало матча — в 21:45 мск. Встреча со сборной Венгрии пройдёт в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш» 6 сентября и начнётся в 19:00 мск.