Советник Федуна рассказал, каких игроков предлагал «Спартаку»

Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, что он предлагал московскому клубу нескольких футболистов.

«Ларссон, Умяров и Соболев куплены благодаря нашему сотрудничеству. В январе мы предлагали аренду Стивена Н'Зонзи с последующим правом выкупа, но гендиректор и, думаю, тренер отказались. Летом до покупки Тиля «Спартак» был близок к заключению контракта с Гастоном Перейро, но там возникла проблема с комиссией агенту игрока, хотя я лично прибыл в Амстердам и был готов провести трансфер. Почему каких-то футболистов приобрели, почему других не удалось — вопрос к Томасу Цорну. Посмотрите, кто в итоге принёс пользу «Спартаку», а кто нет — и у вас сложится чёткая картина.

Я выступал против покупки Крала. И могу подтвердить все свои сомнения относительно него. Порой люди думают, что если футболист здорово выглядит в одной команде, то может делать то же самое в другой. Но это не так. «Спартаку» нужен другой игрок на его позиции. И я вначале предлагал Брайана Дабо (полузащитник СПАЛа. — Прим. «Чемпионата»), а потом — Н'Зонзи. Но Цорн захотел купить Крала. Соболева мы предлагали в августе, и «Спартак» взял его зимой. Также я выражал недоумение трансферами Тиля и Мирзова", — приводит слова Камоцци «Спорт-экспресс».