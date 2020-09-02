Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сергей Юран рассказал о предложениях со стороны зарубежных клубов

Сергей Юран рассказал о предложениях со стороны зарубежных клубов
Футбол / РПЛ 0

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал своё будущее и рассказал об интересе со стороны зарубежных команд.

«У меня всё нормально. Съездил в Луганск к родителям на могилу. Свои дела кое-какие накопились. В ближайшее время планирую окунуться в работу. Есть понимание. Скоро будем разговаривать уже конкретно.

Есть варианты поработать в Европе. Мне зарубежные предложения тоже интересны. После «Химок» мною заинтересовались и за границей. Все же отталкиваются от результата, которого тренер добивается с командой. А он был», — цитирует Юрана «Советский спорт».

В январе 2020 года специалист был назначен на пост главного тренера «Химок». Команда вышла в Российскую Премьер-Лигу, заняв второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, и стала финалистом национального Кубка. 4 августа «Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по обоюдному согласию сторон.

«Химки» объявили о расторжении контракта с Сергеем Юраном по соглашению сторон
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020