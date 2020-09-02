Сергей Юран рассказал о предложениях со стороны зарубежных клубов

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал своё будущее и рассказал об интересе со стороны зарубежных команд.



«У меня всё нормально. Съездил в Луганск к родителям на могилу. Свои дела кое-какие накопились. В ближайшее время планирую окунуться в работу. Есть понимание. Скоро будем разговаривать уже конкретно.



Есть варианты поработать в Европе. Мне зарубежные предложения тоже интересны. После «Химок» мною заинтересовались и за границей. Все же отталкиваются от результата, которого тренер добивается с командой. А он был», — цитирует Юрана «Советский спорт».



В январе 2020 года специалист был назначен на пост главного тренера «Химок». Команда вышла в Российскую Премьер-Лигу, заняв второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, и стала финалистом национального Кубка. 4 августа «Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по обоюдному согласию сторон.

«Химки» объявили о расторжении контракта с Сергеем Юраном по соглашению сторон