Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Селтик» арендовал защитника «Брайтона» Даффи

«Селтик» арендовал защитника «Брайтона» Даффи
Футбол / Англия 0

Защитник «Брайтона» Шейн Даффи перешёл в стан «Селтика» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает пресс-служба шотландского клуба.

Шейн Даффи выступал за различные команды английской Премьер-лиги, среди которых были «Эвертон» и «Блэкберн». За «Брайтон» 28-летний защитник провёл 130 матчей, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 9,5 млн.

Защитник с 2014 года регулярно вызывается в сборную Ирландии (20 матчей и два забитых мяча). Даффи попал в окончательную заявку национальной команды на предстоящие матчи Лиги наций. Ирландия встретится с Болгарией (3 сентября) и Финляндией (6 сентября).

«Селтик» интересуется Джо Хартом
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020