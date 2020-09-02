«Селтик» арендовал защитника «Брайтона» Даффи

Защитник «Брайтона» Шейн Даффи перешёл в стан «Селтика» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает пресс-служба шотландского клуба.



Шейн Даффи выступал за различные команды английской Премьер-лиги, среди которых были «Эвертон» и «Блэкберн». За «Брайтон» 28-летний защитник провёл 130 матчей, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 9,5 млн.



Защитник с 2014 года регулярно вызывается в сборную Ирландии (20 матчей и два забитых мяча). Даффи попал в окончательную заявку национальной команды на предстоящие матчи Лиги наций. Ирландия встретится с Болгарией (3 сентября) и Финляндией (6 сентября).

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