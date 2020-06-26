«Селтик» интересуется Джо Хартом

Голкипер «Бёрнли» Джо Харт может продолжить карьеру в «Селтике», сообщает The Telegraph.

По данным источника, шотландский клуб попытается заполучить Харта, в случае если им не удастся продлить аренду Фрейзера Форстера из «Саутгемптона».

Харт — воспитанник «Шрусбери Таун». Вратарь перешёл в «Бёрнли» летом 2018 года из «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила € 4 млн. 30 июня голкипер станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне Харт провел за «Бёрнли» 3 матча, в которых пропустил 7 мячей.

«Бёрнли», набрав в 31 матче 42 очка, занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, которую возглавляет «Ливерпуль» (86), ставший чемпионом Англии — впервые с 1990 года — за семь туров до конца сезона.