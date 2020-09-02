Станислав Черчесов: ещё день-два для работы нам бы не помешали

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о сжатых сроках подготовки к матчам.



«День-два нам бы ещё не помешали, чтобы поработать. Но за всё время постарались максимально использовать эти дни. Мы собирались в три дня группами. РФС идёт нам навстречу, учитывает пожелания. Мы привыкли работать в периоде, когда у нас всего два-три дня. Но мы всё просчитали, убеждены, что всё делаем правильно.



Я ещё не играл без зрителей. Это будет мой первый раз. Последние годы нас всегда поддерживал полный стадион. Но УЕФА принял такое решение, надо принять это. Нам надо радовать болельщиков, которые будут смотреть нас по телевизору», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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