Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Станислав Черчесов: ещё день-два для работы нам бы не помешали

Станислав Черчесов: ещё день-два для работы нам бы не помешали
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о сжатых сроках подготовки к матчам.

«День-два нам бы ещё не помешали, чтобы поработать. Но за всё время постарались максимально использовать эти дни. Мы собирались в три дня группами. РФС идёт нам навстречу, учитывает пожелания. Мы привыкли работать в периоде, когда у нас всего два-три дня. Но мы всё просчитали, убеждены, что всё делаем правильно.

Я ещё не играл без зрителей. Это будет мой первый раз. Последние годы нас всегда поддерживал полный стадион. Но УЕФА принял такое решение, надо принять это. Нам надо радовать болельщиков, которые будут смотреть нас по телевизору», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Станислав Черчесов рассказал, почему у сборной России остаётся возрастной состав
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020