Станислав Черчесов рассказал, почему у сборной России остаётся возрастной состав

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об обилии опытных футболистов в составе национальной команды на ближайшие матчи.



«Согласен, что у нас возрастная команда. Опять же, мы давно не собирались. После почти годового отсутствия игр неправильно вызывать сразу много новичков. Тем же Соболеву и Мостовому не очень комфортно, мы видим, что им ещё нужно время. У нас сейчас игры, поэтому мы решили вызвать тех, кого знаем, и тех, кто понимает, что их ждёт. С учётом того, что у нас два-три дня, мы знаем, что вливаться сразу тяжело, даже если ты отлично себя проявляешь в РПЛ. Когда у нас будет побольше времени, то надеемся, что новые имена ещё появятся», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Завтра, 3 сентября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч Россия – Сербия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Помимо сербов соперниками команды Черчесова по 3-й группе лиги B являются Турция и Венгрия.

Черчесов объяснил выбор нападающих на ближайшие матчи сборной России