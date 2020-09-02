Станислав Черчесов рассказал, почему у сборной России остаётся возрастной состав

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об обилии опытных футболистов в составе национальной команды на ближайшие матчи.
«Согласен, что у нас возрастная команда. Опять же, мы давно не собирались. После почти годового отсутствия игр неправильно вызывать сразу много новичков. Тем же Соболеву и Мостовому не очень комфортно, мы видим, что им ещё нужно время. У нас сейчас игры, поэтому мы решили вызвать тех, кого знаем, и тех, кто понимает, что их ждёт. С учётом того, что у нас два-три дня, мы знаем, что вливаться сразу тяжело, даже если ты отлично себя проявляешь в РПЛ. Когда у нас будет побольше времени, то надеемся, что новые имена ещё появятся», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Завтра, 3 сентября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч Россия – Сербия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Помимо сербов соперниками команды Черчесова по 3-й группе лиги B являются Турция и Венгрия.
- 2 сентября 2020
-
15:21
-
15:19
-
15:11
-
15:00
-
14:57
-
14:47
-
14:47
-
14:41
-
14:30
-
14:20
-
14:08
-
14:03
-
14:03
-
13:58
-
13:50
-
13:44
-
13:41
-
13:36
-
13:30
-
13:27
-
13:13
-
13:11
-
12:56
-
12:48
-
12:37
-
12:26
-
12:11
-
11:45
-
11:22
-
11:20
-
10:56
-
10:47
-
10:28
-
10:19
-
09:57