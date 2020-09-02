Дженнаро Гаттузо прокомментировал календарь Серии А на новый сезон

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо отреагировал на появление календаря чемпионата Италии сезона-2020/2021.



«Мы будем готовы к началу чемпионата. Это будет трудный сезон, поскольку «Наполи» придётся играть много больших матчей подряд», — цитирует Гаттузо Football Italia.



В 3-м туре чемпионата Италии «Наполи» сыграет с «Ювентусом» на выезде, а в 4-м в родных стенах примет «Аталанту». В 8-м туре команду ждёт домашняя игра с «Миланом», в 9-м она сразится с «Ромой». В 12-м туре клуб сыграет на выезде с «Интером», а в 13-м на выезде будет противостоять «Лацио».



В сезоне-2019/2020 «Наполи» завершил чемпионат Италии на седьмом месте в турнирной таблице, но выиграл Кубок Италии и получил путёвку в групповой этап Лиги Европы.

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