Созин – о штрафе Юрану: он не просто включил заднюю, он её врубил

Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин рассказал о штрафе, который был выписан бывшему тренеру «Химок» Сергею Юрану.



«Юран не приехал на заседание. По большому счёту он наговорил на отстранение от футбола, но мы отнеслись к нему лояльно – сейчас он не субъект РФС. Позиция Юрана спорная, он говорил, что обо всём договорился с «Химками», претензий нет. Но он наговорил не про «Химки», но и про «Спартак» с «Уфой», обращался к РФС, в прокуратуру, к губернатору… А по этим пунктам говорить его представитель не стал.

Юран не просто включил заднюю, а врубил её. Это его позиция, её нужно уважать. Дай бог, чтобы он возглавил новую команду и вёл себя в инфопространстве более сдержанно», — передаёт слова Созина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.