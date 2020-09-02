Сергей Юран оштрафован за слова о «Спартаке»

Комитет по этике Российского футбольного союза наказал бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана.



Как стало известно «Чемпионату», специалисту сделали замечание и оштрафовали на 100 тыс. рублей.



Ранее Юран заявил, что его уволили из «Химок» по требованию генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова. Перед увольнением специалист сказал министру спорта Московской области Роману Терюшкову, что «не будет ложиться под «Спартак».



Юран указывал на наличие связи между красно-белыми, «Уфой» и «Химками», которая нарушает принцип честного проведения первенства Российской Премьер-Лиги. Специалист утверждал, что эти команды отдадут «Спартаку» 12 очков в матчах чемпионата. При этом впоследствии московский коллектив не сумел переиграть «Уфу».

Юран: мне звонили из РФС насчёт моих слов. Я спросил: «Была ли конкретно моя прямая речь?»