Джордан Ларссон вошёл в сферу интересов четырёх клубов

«Рома», «Лацио», «Валенсия» и мёнхенгладбахская «Боруссия» интересуются шведским нападающим «Спартака» Джорданом Ларссоном, утверждает Voetbal International.

По данным источника, итальянские, испанский и немецкий клубы следят за прогрессом футболиста. Возможно, кто-то из них сделает предложение по трансферу форварда.

Ларссон перешёл в «Спартак» летом 2019 года из «Норрчёпинга». Сумма трансфера составила € 4 млн. В нынешнем сезоне 23-летний форвард принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги (шесть — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (один — с пенальти), а также отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с российским клубом действует до лета 2023 года.