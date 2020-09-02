Джордан Ларссон вошёл в сферу интересов четырёх клубов
«Рома», «Лацио», «Валенсия» и мёнхенгладбахская «Боруссия» интересуются шведским нападающим «Спартака» Джорданом Ларссоном, утверждает Voetbal International.
По данным источника, итальянские, испанский и немецкий клубы следят за прогрессом футболиста. Возможно, кто-то из них сделает предложение по трансферу форварда.
Ларссон перешёл в «Спартак» летом 2019 года из «Норрчёпинга». Сумма трансфера составила € 4 млн. В нынешнем сезоне 23-летний форвард принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги (шесть — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (один — с пенальти), а также отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с российским клубом действует до лета 2023 года.
Советник Федуна: за Ларссона фанаты «Спартака» должны быть благодарны Зареме
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