Рамос: для «Реала» и «Барселоны» было бы лучше, чтобы Месси остался
Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился мнением о ситуации нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, намеревающегося покинуть клуб.
«Это не тот вопрос, который нас беспокоит. Месси заслужил право принимать решение о своем будущем. Не знаю, поступит ли он наилучшим образом, но для испанского футбола, „Реала“ и „Барселоны“ было бы лучше, чтобы Лионель остался. Он делает Примеру и свою команду лучше, а матчи „класико“ — интереснее. Он заслужил право решать самостоятельно, без спекуляций. А мы посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Рамоса Marca.
Напомним, 33-летний Месси намерен в одностороннем порядке расторгнуть с «Барселоной» контракт, который действует до лета 2021 года. Главным претендентом на форварда является «Манчестер Сити».
Кроос: думаю, Месси не перейдёт в «Реал». Для этого нужны яйца
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