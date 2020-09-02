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«Эвертон» согласовал трансфер Дукуре за € 28 млн

«Эвертон» согласовал трансфер Дукуре за € 28 млн
Футбол / Англия 0

Французский полузащитник «Уотфорда» Абдулайе Дукуре может перейти в «Эвертон», утверждает Sky Sports.

По данным источника, ливерпульский клуб согласовал трансфер футболиста за € 28 млн. «Уотфорд» требовал за хавбека € 40 млн, но «Эвертону» удалось договориться о снижении цены. Для завершения трансфера «ирискам» осталось согласовать с французом условия личного контракта.

Дукуре перешёл в «Уотфорд» в феврале 2016 года из «Ренна». Сумма трансфера составила € 10,6 млн. В минувшем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 37 матчах английской Премьер-лиги (36 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, отдал две результативные передачи, а также однажды забил гол в свои ворота.

Источник: «Эвертон» завершил сделку по трансферу Хамеса Родригеса
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