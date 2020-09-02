«Эвертон» согласовал трансфер Дукуре за € 28 млн
Французский полузащитник «Уотфорда» Абдулайе Дукуре может перейти в «Эвертон», утверждает Sky Sports.
По данным источника, ливерпульский клуб согласовал трансфер футболиста за € 28 млн. «Уотфорд» требовал за хавбека € 40 млн, но «Эвертону» удалось договориться о снижении цены. Для завершения трансфера «ирискам» осталось согласовать с французом условия личного контракта.
Дукуре перешёл в «Уотфорд» в феврале 2016 года из «Ренна». Сумма трансфера составила € 10,6 млн. В минувшем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 37 матчах английской Премьер-лиги (36 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, отдал две результативные передачи, а также однажды забил гол в свои ворота.
Источник: «Эвертон» завершил сделку по трансферу Хамеса Родригеса
- 2 сентября 2020
-
23:22
-
23:21
-
23:03
-
23:00
-
22:42
-
22:30
-
22:22
-
22:17
-
21:55
-
21:43
-
21:42
-
21:26
-
21:17
-
21:02
-
20:55
-
20:40
-
20:29
-
20:17
-
20:05
-
19:54
-
19:45
-
19:34
-
19:28
-
19:17
-
19:14
-
19:05
-
18:59
-
18:48
-
18:39
-
18:23
-
18:08
-
18:01
-
17:52
-
17:46
-
17:36
Партнерский контент