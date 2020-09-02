Журналист Итерно: Миранчуку надо быть терпеливым, в «Аталанте» непросто стать основным

Журналист Eurosport Симоре Итерно прокомментировал трансфер полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Аталанту».



«Это может стать интересной сделкой. «Аталанта» в прошлом сезоне показала Европе, что можно найти хороших игроков, не платя огромных денег. У них есть тренер, который может сделать так, чтобы футболисты засияли. Это секрет Гасперини. Думаю, Миранчук может стать как раз тем, кто по-особенному раскроется.



€14,5 млн — хорошая цена. «Аталанта» вчера продала игрока — Тимоти Кастань — в «Лестер» за € 22 млн. А он даже не проходил в основной состав. Это ещё один секрет «Аталанты»: недорого брать игроков, раскрывать, а потом продавать в большие клубы. Миранчука купили за € 14,5 млн — для «Аталанты» это прекрасная сделка.



Мы все думали, что Миранчук — замена Иличичу. Но вчера на пресс-конференции Гасперини об этом спросили и он ответил: «Нет. Это два разных игрока, но Миранчук — футболист, который может влиться в нашу команду». Так что вряд ли он будет прямой заменой Иличичу. Он талантливый игрок, может отрабатывать на последних 20 метрах поля, отдавать пасы и забивать.



Никогда не говорю, что кому-то будет сложно адаптироваться в Италии — это очень индивидуально. Всё зависит от Миранчука, от того, насколько он хорош. Если ты большой игрок, будет нетрудно адаптироваться. Конечно, нужно какое-то время, чтобы привыкнуть, но, если ты силён, этот период будет коротким. Вопрос, насколько силён Миранчук. Посмотрим. Думаю, он в правильной команде. Ему нужно быть терпеливым, потому что в «Аталанте» не так просто стать основным. Руслан Малиновский — отличный игрок, но он никогда не был в стартовом составе. И никогда не жаловался на это. Вот и Миранчуку нужно быть терпеливым и показывать Гасперини всё лучшее, что может.



«Аталанта» — очень одаренная команда, с рядом талантливых игроков: Малиновский, Пашалич, Папу Гомес. Иличич, если вернётся. Миранчуку нужно сохранять спокойствие. Гасперини очень многое спрашивает на тренировках: внешне не выглядит злым тренером, который кричит на тренировках, но на деле так и есть. Очень требовательный! Миранчуку нужно адаптироваться к его философии и по полной выкладываться на тренировках. Когда поймёт, что подходит ко всему с холодной головой, ему найдётся место в этой прекрасной команде, которая играет в атакующий футбол», — сказал Итерно в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Появились фото с подписания Алексеем Миранчуком контракта с «Аталантой»