Кевин Фолланд прокомментировал подписание контракта с «Монако»
Нападающий «Монако» Кевин Фолланд поделился первыми эмоциями от перехода в новый клуб.
«Я хочу поблагодарить руководство футбольного клуба «Монако» за оказанное мне доверие. Для меня радость перейти в клуб с богатой историей и большими амбициями. Я следил за первыми матчами команды. Теперь я с нетерпением жду, когда смогу присоединиться к новым партнёрам и начать работать на благо команды», — цитирует Фолланда пресс-служба «Монако».
28-летний немецкий форвард подписал с «Монако» контракт на четыре года. Стоимость трансфера из леверкузенского «Байера» составила € 15,5 млн.
«Монако», набрав четыре очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. Следующий матч с «Нантом» состоится 13 сентября и начнётся в 18:00 мск.
Кевин Фолланд подписал контракт с «Монако»
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