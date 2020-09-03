Стала известна зарплата Алексея Миранчука в «Аталанте»

Полузащитник Алексей Миранчук будет зарабатывать в «Аталанте» € 1,7 млн в год, сообщает Calcio Atalanta со ссылкой на Tuttosport.
Российский игрок вошёл в пятёрку самых высокооплачиваемых футболистов в команде. Миранчук будет получать меньше, чем Алехандро Гомес, Луис Муриэль и Йосип Иличич.
2 сентября Миранчук подписал контракт с «Аталантой». Футболист взял в новой команде 59-й номер. Сообщалось, что «Аталанта» заплатит за российского хавбека € 14,5 млн.
24-летний Алексей Миранчук – воспитанник «Локомотива». За главную команду Алексей дебютировал 20 апреля 2013 года в матче с «Кубанью». За девять сезонов в составе столичного клуба провёл 228 матчей, забил 43 мяча и отдал 45 голевых передач. В составе «Локомотива» Миранчук — чемпион России и трижды — обладатель Кубка страны. Обладатель Суперкубка страны.
- 3 сентября 2020
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