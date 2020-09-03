Павлюченко: Погребняк закончил, но спрашивал про наше «Знамя». Закинул ему удочку

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал информацию о том, что экс-нападающий «Урала» Павел Погребняк раздумывает над завершением карьеры.
«Пашка закончил. Я у него спросил, что он будет делать дальше, он сказал, что будет заниматься бизнесом, но не сказал каким. Но буквально через несколько дней он перезвонил и спрашивал за нашу команду «Знамя». Начал уже удочку закидывать. Я ему объяснил, он принял информацию и переспросил, найдётся ли ему место. Я ему сказал, что мы с президентом клуба поговорим. Думаю, ему всегда место найдётся», — цитирует Павлюченко Sport24.
В июле нападающий Павел Погребняк, покинувший «Урал», не исключил, что завершит карьеру. 24 июля пресс-служба «Урала» сообщила, что 36-летний футболист покидает екатеринбургский клуб.
В составе ногинского «Знамени» играют бывшие игроки сборной России: защитники Ренат Янбаев и Александр Шешуков, нападающий Роман Павлюченко, полузащитник Александр Самедов.
- 3 сентября 2020
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