Павел Погребняк: возможно, «Урал» будет последним клубом в моей карьере

Нападающий Павел Погребняк, покинувший «Урал», не исключил, что завершит карьеру.
«Сейчас чувствую себя лучше, чем до того, как переболел коронавирусом, поэтому желание поиграть ещё остается. Но в то же время понимаю, что мне уже 36 лет, какие-то финансовые схемы на моей персоне не прокатят. Понятно, что руководителям надо зарабатывать и в то же время давать шанс молодым, чтобы они приносили пользу. Вопрос открыт, не могу сказать, что завершил карьеру.
Возможно, чем раньше закончишь, тем быстрее уйдешь в новую жизнь, привыкнешь жить без футбола. На данный момент очень грустно, и к этому всё равно не подготовишься. Конечно, я и в 35 подумывал о том, сколько мне осталось, и так далее. Но сейчас пришел этот момент — и какая-то апатия, ничего не хочется делать. Этот момент надо пережить, жизнь не заканчивается, надо двигаться дальше.
Были такие мысли, что или «Урал», или потом нигде. Возможно, этот клуб будет последним в карьере. Расстались в хороших отношениях, у меня осталось много друзей в Екатеринбурге. Думаю, у меня ещё будет повод приехать в этот город. Буду следить и за партнерами, с которыми выходил в оранжевой форме. И вообще, всем болельщикам благодарен за поддержку, меня любили в Екатеринбурге", — сказал Погребняк на видео, опубликованном на YouTube-канале РГУФКСМиТ.
24 июля пресс-служба «Урала» сообщила, что нападающий Павел Погребняк покидает екатеринбургский клуб.
- 25 июля 2020
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