Гус Тиль: недолго думал над предложением «Фрайбурга»

Полузащитник Гус Тиль прокомментировал свой переход из московского «Спартака» в немецкий «Фрайбург» на правах аренды.
«Я слышал от многих людей, что „Фрайбург“ — семейный клуб, и я счастлив стать его частью. В Бундеслиге скоростной футбол, что соответствует моему стилю игры. Мне не пришлось долго думать над предложением „Фрайбурга“, — приводит слова Тиля официальный сайт немецкого клуба.
Сообщалось, что год аренды Тиля обойдётся „Фрайбургу“ чуть меньше € 1 млн. Зарплату на себя берёт немецкий клуб. В контракте прописано право выкупа хавбека „Фрайбургом“ при определённых достижениях.
В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 3 матчах Российской Премьер-Лиги (0 — в основном составе), провёл на поле в общей сложности 12 минут и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с российским клубом действует до лета 2023 года.
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