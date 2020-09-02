Цорн: Федун сравнивал Тиля с Промесом по значимости для «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о трансфере полузащитника Гуса Тиля из «АЗ Алкмара».
«Ни в одной из состоявшихся сделок я не ухудшил условий для «Спартака». Представлял интересы клуба, ни один трансфер не заинтересовал бы меня, если бы он был хуже для клуба. Так что про Тиля — вброс. Любая подобная информация про увеличение стоимости — неправда, потому что я сам активно участвовал в переговорах и старался совершить покупки и продажи на лучших условиях для «Спартака».
И ещё о Гусе. Мы тогда искали перспективную «десятку» под схему Кононова. Нужен был эффективный, габаритный, физически сильный исполнитель. Считаю, что в голландце мы нашли того, кто отвечал всем этим требованиям. На тот момент АЗ не хотел его ни в коем случае продавать, у „Алкмара“ лежало предложение на 14 с половиной миллионов из Англии. Но расставаться, повторю, не хотели, ведь человек два года был капитаном.
По-прежнему полагаю, что у Тиля огромный потенциал, просто у него такая ситуация, что адаптация для каждого в России протекает по-разному. Например, Ларссон и Крал довольно быстро её прошли, у Тиля всё дольше происходит. Хотя при схеме 4-2-3-1, когда играли с «Ахматом» и «Крыльями» в начале прошлого сезона, Гус блистал и показывал хороший футбол. Так что качества у него есть.
Леонид Арнольдович поддерживал трансфер, был крепко за, он видел и видит в нём большой потенциал. Сравнивал его по значимости для «Спартака» с Промесом, говорил, что способен стать таким же большим активом в будущем», — цитирует Цорна «Спорт-экспресс».
- 2 сентября 2020
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