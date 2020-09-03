Газизов: аренда Тиля — хорошая сделка для «Спартака». У «Фрайбурга» есть опция выкупа

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал переход голландского полузащитника Гуса Тиля во «Фрайбург» на правах аренды.

«Тиль у нас не играет, а он футболист высокого уровня. Мы решили, что так будет лучше: и клуб, и игрок, и его представитель. Для нас это очень хорошая сделка: и финансово, и имиджево. Это успех для нас. Для игрока тоже это хороший вариант. Потому что Гус очень высокого класса футболист, который у нас не играет, а ему практика необходима. По соглашению мы можем его вернуть через год. У «Фрайбурга» есть опция выкупа», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 3 матчах Российской Премьер-Лиги (0 — в основном составе), провёл на поле в общей сложности 12 минут и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с российским клубом действует до лета 2023 года.