Россия — Сербия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Сегодня, 3 сентября, состоится матч Россия – Сербия. Встреча 1-го тура Лиги B группового этапа Лиги наций пройдёт на ВТБ Арене — Центральном стадионе „Динамо“ им. Льва Яшина в Москве, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Сербия.

Обслужит встречу шотландская бригада арбитров во главе Уильямом Колламом. Ему будут помогать ассистенты Фрэнсис Коннор и Дэвид Макгичи. Резервный арбитр — Джон Битон.

В последний раз сборная России встречалась со сборной Сербии в июне 2016 года. Товарищеский матч проходил в Монако и завершился со счётом 1:1. Голы забивали Артём Дзюба и Александр Митрович на 85-й и 88-й минутах.

Календарь Лиги наций сезона-2020/2021.