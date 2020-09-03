Россия — Сербия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
Сегодня, 3 сентября, состоится матч Россия – Сербия. Встреча 1-го тура Лиги B группового этапа Лиги наций пройдёт на ВТБ Арене — Центральном стадионе „Динамо“ им. Льва Яшина в Москве, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Сербия.
Обслужит встречу шотландская бригада арбитров во главе Уильямом Колламом. Ему будут помогать ассистенты Фрэнсис Коннор и Дэвид Макгичи. Резервный арбитр — Джон Битон.
В последний раз сборная России встречалась со сборной Сербии в июне 2016 года. Товарищеский матч проходил в Монако и завершился со счётом 1:1. Голы забивали Артём Дзюба и Александр Митрович на 85-й и 88-й минутах.
- 3 сентября 2020
-
20:38
-
20:33
-
20:27
-
20:24
-
20:10
-
20:02
-
19:57
-
19:39
-
19:38
-
19:35
-
19:27
-
19:21
-
19:10
-
19:04
-
18:48
-
18:41
-
18:40
-
18:37
-
18:29
-
18:10
-
18:07
-
17:53
-
17:48
-
17:31
-
17:26
-
17:16
-
17:15
-
16:53
-
16:29
-
16:26
-
16:12
-
16:02
-
15:59
-
15:49
-
15:18
Партнерский контент