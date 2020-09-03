Максим Канунников заявлен на сезон за «Крылья Советов»

Самарские «Крылья Советов» заявили на сезон-2020/2021 нападающего Максима Канунникова.

«Сегодня в заявку нашей команды на сезон 2020/2021 был внесён Максим Канунников. Сейчас игрок занимается по индивидуальной программе», — говорится в официальном «твиттере» самарского клуба.

Канунников перешёл в «Крылья Советов» летом 2018 года из «СКА-Хабаровск» на правах свободного агента. В прошлом сезоне 29-летний форвард принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги (12 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с самарским клубом действует до лета 2021 года.

«Крылья Советов», набрав в шести турах семь очков, занимают 14-е место в ФНЛ.