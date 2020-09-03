«Новая глава». Гус Тиль надел футболку «Фрайбурга»
Полузащитник Гус Тиль выложил на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором он надел футболку «Фрайбурга».
«Новая глава», — такой подписью сопроводил ролик нидерландец.
Тиль ранее прокомментировал свой переход из московского «Спартака» в немецкий «Фрайбург» на правах аренды.
Сообщалось, что год аренды Тиля обойдётся «Фрайбургу» чуть меньше € 1 млн. Зарплату на себя берёт немецкий клуб. В контракте прописано право выкупа хавбека «Фрайбургом» при определённых достижениях.
В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 3 матчах Российской Премьер-Лиги (0 — в основном составе), провёл на поле в общей сложности 12 минут и результативными действиями не отметился. Контракт футболиста с российским клубом действует до лета 2023 года.
Гус Тиль: недолго думал над предложением «Фрайбурга»
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