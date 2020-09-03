Германия — Испания: стартовые составы на матч Лиги наций

Стали известны стартовые составы сборных Германии и Испании на матч 1-го тура Лиги наций.
Германия: Трапп, Гозенс, Зюле, Керер, Рюдигер, Джан, Кроос, Гюндоган, Дракслер, Вернер, Зане.
Запасные: Лено, Бауманн, Гинтер, Та, Нойхаус, Кох, Брандт, Хаверц, Сердар, Вальдшмидт.
Испания: де Хеа, Гайя, Пау Торрес, Рамос, Навас, Карвахаль, Бускетс, Алькантара, Руис, Ферран Торрес, Родриго.
Запасные: Кепа, Симон, Регилон, Диего Льоренте, Эрия Гарсия, Мерино, Ольмо, Родри, Оскар Родригес, Фати, Жерар Морено.
Матч Германия — Испания состоится в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена». Обслужит матч итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато, ассистировать ему будут судьи на линиях Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Начало встречи — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Германия — Испания.
- 3 сентября 2020
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