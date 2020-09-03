«Да, бро!» Шюррле в восторге от перехода Тиля во «Фрайбург»

Бывший форвард «Спартака» Андре Шюррле прокомментировал переход полузащитника красно-белых Гуса Тиля во «Фрайбург» на правах аренды.

Тиль выложил на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором он надел футболку «Фрайбурга».

«Дааа, бро! Наслаждайся «Фрайбургом» и Бундеслигой! С нетерпением жду возможности увидеться с тобой в Берлине», — написал в комментариях Шюррле.

Сообщалось, что год аренды Тиля обойдётся «Фрайбургу» чуть меньше € 1 млн. Зарплату на себя берёт немецкий клуб. В контракте прописано право выкупа хавбека «Фрайбургом» при определённых достижениях.



В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 3 матчах Российской Премьер-Лиги (0 — в основном составе), провёл на поле в общей сложности 12 минут и результативными действиями не отметился. Контракт футболиста с российским клубом действует до лета 2023 года.