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Венгрия на выезде обыграла Турцию

Венгрия на выезде обыграла Турцию
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 1-го тура Лиги наций сборная Турции уступила сборной Венгрии. Встреча проходила на стадионе «Новый 4 Эйлюл» в Сивасе (Турция) и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 80-й минуте полузащитник сборной Венгрии Доминик Собослаи открыл счёт. Хавбек со штрафного нанёс роскошный удар в верхний угол ворот, и мяч от штанги влетел в сетку.

Встречу обслуживала португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем, помогали ему ассистенты Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный арбитр — Уго Филипи ди Кампуш Морейра Миге.

В последний раз команды встречались в марте 2013 года в матче отборочного турнира чемпионата мира 2014 года. Встреча проходила в Стамбуле и завершилась со счётом 1:1.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 3. 1-й тур
03 сентября 2020, четверг. 21:45 МСК
Турция
Окончен
0 : 1
Венгрия
0:1 Собослаи – 80'
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