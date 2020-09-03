Венгрия на выезде обыграла Турцию

В матче 1-го тура Лиги наций сборная Турции уступила сборной Венгрии. Встреча проходила на стадионе «Новый 4 Эйлюл» в Сивасе (Турция) и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 80-й минуте полузащитник сборной Венгрии Доминик Собослаи открыл счёт. Хавбек со штрафного нанёс роскошный удар в верхний угол ворот, и мяч от штанги влетел в сетку.

Встречу обслуживала португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем, помогали ему ассистенты Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный арбитр — Уго Филипи ди Кампуш Морейра Миге.

В последний раз команды встречались в марте 2013 года в матче отборочного турнира чемпионата мира 2014 года. Встреча проходила в Стамбуле и завершилась со счётом 1:1.