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Гол Зинченко принёс сборной Украины победу в матче со Швейцарией в Лиге наций

Гол Зинченко принёс сборной Украины победу в матче со Швейцарией в Лиге наций
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 1-го тура группы 4 Лиги наций УЕФА сборная Украины обыграла команду Швейцарии со счётом 2:1. Встреча состоялась во Львове на стадионе «Арена Львов». Обслуживала матч шведская бригада арбитров во главе с Андреасом Экбергом, ассистировали ему судьи на линиях Мехмет Чулум и Стефан Хальберг.

Счёт был открыт в первом тайме — на 14-й минуте автором забитого мяча стал Андрей Ярмоленко, которому ассистировал Александр Тымчик. На 41-й минуте швейцарская национальная команда восстановила равновесие, гол забил Харис Сеферович с передачи Гранита Джаки. В середине второго тайма украинцев вывел вперёд Александр Зинченко с передачи Богдана Михайличенко.

В 2-м туре Украина в гостях сыграет с Испанией, Швейцария дома встретится с Германией. Матчи состоятся 6 сентября.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 4. 1-й тур
03 сентября 2020, четверг. 21:45 МСК
Украина
Окончен
2 : 1
Швейцария
1:0 Ярмоленко – 14'   1:1 Сеферович – 41'   2:1 Зинченко – 68'
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