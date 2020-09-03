Гол Зинченко принёс сборной Украины победу в матче со Швейцарией в Лиге наций

В матче 1-го тура группы 4 Лиги наций УЕФА сборная Украины обыграла команду Швейцарии со счётом 2:1. Встреча состоялась во Львове на стадионе «Арена Львов». Обслуживала матч шведская бригада арбитров во главе с Андреасом Экбергом, ассистировали ему судьи на линиях Мехмет Чулум и Стефан Хальберг.

Счёт был открыт в первом тайме — на 14-й минуте автором забитого мяча стал Андрей Ярмоленко, которому ассистировал Александр Тымчик. На 41-й минуте швейцарская национальная команда восстановила равновесие, гол забил Харис Сеферович с передачи Гранита Джаки. В середине второго тайма украинцев вывел вперёд Александр Зинченко с передачи Богдана Михайличенко.

В 2-м туре Украина в гостях сыграет с Испанией, Швейцария дома встретится с Германией. Матчи состоятся 6 сентября.