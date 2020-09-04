Вячеслав Караваев: эмоции великолепные, тем более первый гол за сборную России
Защитник сборной России Вячеслав Караваев прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА с Сербией (3:1).
«Игра тяжёлая, соперник хороший. Главное — взяли 3 очка. Давно не играли за сборную, это важная победа, надо двигаться дальше, побеждать и занимать как можно более высокие места.
Как сыграл слева? Конечно, левая нога не такая сильная, как правая, но я играл, никаких проблем не возникало. Всё было отлично.
Гол? Я был близко к воротам, попытался взять игру на себя. Эмоции великолепные, тем более первый гол за сборную", — сказал Караваев в эфире телеканала «Матч Премьер».
В 2-м туре Россия в гостях сыграет с Венгрией, Сербия дома встретится с Турцией. Матчи состоятся 6 сентября.
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