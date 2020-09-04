Ансу Фати стал самым молодым дебютантом сборной Испании за последние 84 года

Полузащитник каталонской «Барселоны» Ансу Фати стал одним из рекордсменов основной сборной Испании, сообщается в «Твиттере» Gracenote Live.
Фати, дебютировавший в игре 1-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Германии (1:1), вышел на поле на 46-й минуте встречи в возрасте 17 лет и 308 дней. Таким образом, он стал самым молодым дебютантом сборной Испании за последние 84 года. Моложе него дебютировали за основу лишь два игрока – Педро Регейро в возрасте 17 лет и 161 дня в 1927 году и Анхель Зубиета в возрасте 17 лет и 282 дней в 1936 году.
Ранее стало известно, что новым агентом Ансу Фати стал португалец Жорже Мендеш, являющийся агентом Криштиану Роналду, Хамеса Родригеса и Диего Косты. В прошедшем сезоне за «Барселону» 17-летний полузащитник принял участие в 33 встречах во всех турнирах, отметившись 8 забитыми мячами и одной результативной передачей.
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