Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гунько: против сборной России ещё не играл, а завтра у «Химок» именно такой матч

Гунько: против сборной России ещё не играл, а завтра у «Химок» именно такой матч
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер подмосковных «Химок» Дмитрий Гунько в своём «инстаграме» анонсировал товарищеский матч с юношеской сборной России.

«Против сборной России я, как тренер, ещё не играл, а завтра у «Химок» именно такой матч.

Сыграем против юношеской сборной 2001 года рождения. Через месяц команду Александра Кержакова ждут матчи элитного раунда, сделаем всё, чтобы помочь подготовиться ребятам к этому отбору.

Предложение от РФС было неожиданным, но долго не раздумывали. Это и честь, и интрига: интересно посмотреть, как проявят себя те, кто в сезоне получал мало игрового времени и те новички, кто только вливается в нашу команду. С Кержаковым знакомы были шапочно, встречались на Матче в аналитических программах, мне всегда нравился его взгляд на футбол. Теперь будем противостоять друг другу как тренеры. Его игроков хорошо знаю, работая в «Спартаке», имел достаточно информации о юношеском футболе. Детали игры обсудили с Александром по телефону, теперь посмотрим, что команды покажут на поле», — написал Дмитрий Гунько.

Просмотреть фото можно в «инстаграме» Дмитрия Гунько.

Гунько: ждём пополнения в нашу команду
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020