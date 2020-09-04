Гунько: против сборной России ещё не играл, а завтра у «Химок» именно такой матч

Главный тренер подмосковных «Химок» Дмитрий Гунько в своём «инстаграме» анонсировал товарищеский матч с юношеской сборной России.



«Против сборной России я, как тренер, ещё не играл, а завтра у «Химок» именно такой матч.

Сыграем против юношеской сборной 2001 года рождения. Через месяц команду Александра Кержакова ждут матчи элитного раунда, сделаем всё, чтобы помочь подготовиться ребятам к этому отбору.

Предложение от РФС было неожиданным, но долго не раздумывали. Это и честь, и интрига: интересно посмотреть, как проявят себя те, кто в сезоне получал мало игрового времени и те новички, кто только вливается в нашу команду. С Кержаковым знакомы были шапочно, встречались на Матче в аналитических программах, мне всегда нравился его взгляд на футбол. Теперь будем противостоять друг другу как тренеры. Его игроков хорошо знаю, работая в «Спартаке», имел достаточно информации о юношеском футболе. Детали игры обсудили с Александром по телефону, теперь посмотрим, что команды покажут на поле», — написал Дмитрий Гунько.

Просмотреть фото можно в «инстаграме» Дмитрия Гунько.