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Италия — Босния и Герцеговина: прямая трансляция матча начнётся в 21:45

Италия — Босния и Герцеговина: прямая трансляция матча начнётся в 21:45
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Сегодня, 4 сентября, состоится матч Италия – Босния и Герцеговина. Встреча 1-го тура Лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА пройдёт на «Артемио Франки» во Флоренции (Италия), стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Италия — Босния и Герцеговина.

Обслужит встречу греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. В бригаду войдут ассистенты Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный арбитр — Яннис пападопулос.

Следующий матч сборных Италии и Боснии и Герцеговины в групповом этапе Лиги наций состоится 18 ноября 2020 года. Соперниками Италии и Боснии и Герцеговины по группе 1 Лиги А являются национальные команды Польши и Нидерландов.

Календарь Лиги наций сезона-2020/2021.

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