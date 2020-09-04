«Монако» объявил о двух случаях заражения коронавирусом

В «Монако» выявлено два новых случая заражения коронавирусом, сообщает официальный сайт команды.

«Два члена профессиональной группы подозреваются в заражении COVID-19. Их состояние здоровья не вызывает опасений. Они следуют действующему протоколу о профилактике и находятся под наблюдением медицинского персонала», — говорится в сообщении.

13 августа «Монако» примет «Нант» в матче 3-го тура чемпионата Франции.

Сезон-2019/2020 в чемпионате Франции был завершён досрочно. «Монако», набрав 40 очков в 28 матчах, занял девятое место в турнирной таблице Лиги 1.

Напомним, Александр Головин, который выступает за французский клуб, получил травму в матче 2-го тура с клубом «Метц». Из-за повреждения хавбек пропускает матчи сборной России в Лиге наций.