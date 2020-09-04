Италия — Босния и Герцеговина: составы команд на матч Лиги наций

Сегодня, 4 сентября, состоится матч Италия – Босния и Герцеговина. Встреча 1-го тура лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА пройдёт на «Артемио Франки» во Флоренции (Италия), стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Италия — Босния и Герцеговина.

Стали известны составы сборных Италии и Боснии и Герцеговины на матч группового этапа Лиги наций.

Италия: Доннарумма, Флоренци, Бонуччи, Ачерби, Бираги, Пеллегрини, Сенси, Барелла, Кьеза, Белотти, Инсинье.

Запасные: Сиригу, Мерет, ди Лоренцо, Кьеллини, Кристанте, Жоржиньо, Дзаньоло, Манчини, Иммобиле, Локателли, Кен, Спинаццола.

Босния и Герцеговина: Шехич, Колашинац, Саничанин, Шуньич, Ципетич, Гояк, Цимирот, Хаджиахметович, Ходжич, Вишча, Джеко.

Запасные: Бегович, Бурич, Чивич, Бичакчич, Квржич, Дульевич, Колич, Данилович, Хайрадинович, Шабанаджович, Милошевич.

Обслужит встречу греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. В бригаду войдут ассистенты Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный арбитр — Яннис пападопулос.



Следующий матч сборных Италии и Боснии и Герцеговины на групповом этапе Лиги наций состоится 18 ноября 2020 года. Соперниками Италии и Боснии и Герцеговины по группе 1 лиги А являются национальные команды Польши и Нидерландов.