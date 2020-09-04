Италия — Босния и Герцеговина: составы команд на матч Лиги наций

Сегодня, 4 сентября, состоится матч Италия – Босния и Герцеговина. Встреча 1-го тура лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА пройдёт на «Артемио Франки» во Флоренции (Италия), стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Италия — Босния и Герцеговина.
Стали известны составы сборных Италии и Боснии и Герцеговины на матч группового этапа Лиги наций.
Италия: Доннарумма, Флоренци, Бонуччи, Ачерби, Бираги, Пеллегрини, Сенси, Барелла, Кьеза, Белотти, Инсинье.
Запасные: Сиригу, Мерет, ди Лоренцо, Кьеллини, Кристанте, Жоржиньо, Дзаньоло, Манчини, Иммобиле, Локателли, Кен, Спинаццола.
Босния и Герцеговина: Шехич, Колашинац, Саничанин, Шуньич, Ципетич, Гояк, Цимирот, Хаджиахметович, Ходжич, Вишча, Джеко.
Запасные: Бегович, Бурич, Чивич, Бичакчич, Квржич, Дульевич, Колич, Данилович, Хайрадинович, Шабанаджович, Милошевич.
Обслужит встречу греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. В бригаду войдут ассистенты Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный арбитр — Яннис пападопулос.
Следующий матч сборных Италии и Боснии и Герцеговины на групповом этапе Лиги наций состоится 18 ноября 2020 года. Соперниками Италии и Боснии и Герцеговины по группе 1 лиги А являются национальные команды Польши и Нидерландов.
- 4 сентября 2020
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