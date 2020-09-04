Голкипер «Наполи» перешёл в «Лилль»

Голкипер «Наполи» Орестис Карнезис перешёл в «Лилль», сообщается на официальном сайте французского клуба.

По информации прессы, французскому клубу пришлось заплатить € 5 млн за 35-летнего греческого вратаря. Детали соглашения не сообщаются.

«Счастлив, что перешёл в „Лилль. Это большой вызов. После чемпионатов Греции, Италии, Испании и Англии открою чемпионат Франции. Рад быть в клубе, который прогрессирует каждый год. С нетерпением жду встречи с новыми товарищами по команде“, — отметил голкипер.

Греческий голкипер Карнезис выступал в составе «Наполи» с 2018 года, а также играл за такие команды, как «Панатинаикос», «Удинезе», «Гранада», «Уотфорд», и другие. С 2012 года вызывается в сборную Греции.