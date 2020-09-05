Хаверц: Лэмпард очень сильно повлиял на моё решение о переходе в «Челси»

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц, который накануне перешёл в лондонский клуб из «Байера», поделился мнением о главном тренере синих Фрэнке Лэмпарде.
«Он очень сильно повлиял на моё решение о переходе. Мне очень нравилось, как он играл в футбол, всегда смотрел его игры. Я могу многому научиться у Лэмпарда. С нетерпением жду работы под его руководством», — сказал Хаверц в интервью пресс-службе клуба.
Контракт 21-летнего немецкого футболиста с синими рассчитан на пять лет. Сообщалось, что сумма трансфера Хаверца в «Челси» составит € 80 млн плюс € 20 млн в качестве бонусов.
Хаверц выступал в составе основной команды леверкузенского «Байера» с 2016 года. В сезоне-2019/2020 полузащитник принял участие в 30 матчах немецкой Бундеслиги, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. С 2018 года футболист вызывается в сборную Германии.
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