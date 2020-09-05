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Матч сборных Чехии и Шотландии отложен из-за COVID-19

Матч сборных Чехии и Шотландии отложен из-за COVID-19
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Матч сборной Чехии со сборной Шотландии в Лиге наций УЕФА перенесён на неопределённый срок из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Сбор национальной команды завершён, а все футболисты убыли из расположения, сообщает чешская федерация футбола.

В Чехии зафиксированы рекордные показатели заболеваемости, поэтому проведение матча ставило бы под угрозу здоровье спортсменов и тренеров. Решение о переносе было принято после встречи президента страны с эпидемиологами. Новая дата и время матча пока не названы.

Матч второго тура Лиги наций УЕФА между сборными Чехии и Шотландии должен был пройти 7 сентября. В первой встрече группового этапа сборная Чехии обыграла Словакию (3:1). Национальная команда Шотландии сыграла вничью с Израилем (1:1).

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