Тедеско рассказал, как отреагировал на слова Федуна о намерении «Спартака» сняться с РПЛ

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как отреагировал на слова владельца московского клуба Леонида Федуна о намерении сняться с чемпионата России.



«Воспринял абсолютно спокойно. На следующий день после матча с «Сочи» у нас была тренировка, где мы разобрали игру. Она, кстати, была хорошей. Мы вели — 2:0, а могли 3:0 и 4:0. Результат вы знаете, но важно, чтобы тренер, как это сказать… Понимаете, если моё настроение будет зависеть только от результата, оно будет скакать по параболе: то я доволен и счастлив, то не могу спокойно спать. За время работы, особенно в «Шальке», ко мне пришло понимани, что мою работу нельзя оценивать исключительно на основе результата. Каждый день мы делаем то же самое по составленному плану. Сейчас мы первые, но, будь мы десятыми, разве это означало бы, что работа сделана плохо? На мой взгляд, нет.



Вспомните матч с «Уфой»: отличный матч, который мы контролировали с самого начала. Не помню, сколько моментов мы создали, — четыре, пять, шесть. Но мы сыграли 1:1. Конечно, результат важен всем. Наверное, важнее всего. Но тренерам при анализе матчей важны совершенно другие вещи», — приводит слова Тедеско «Спорт-экспресс».

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