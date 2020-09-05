Аллан стал игроком «Эвертона»

«Эвертон» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Наполи» Маркеса Аллана. Контракт 29-летнего бразильского футболиста с английским клубом рассчитан до конца июня 2023 года.

«Я рад подписать контракт с „Эвертоном“. Надеюсь, что внесу свой вклад в успех команды и проведу много отличных матчей в составе „Эвертона“. Это клуб с богатой историей в Премьер-лиге, с серьёзными амбициями и прекрасным специалистом Карло Анчелотти на посту главного тренера. Он сделал всё возможное, чтобы я перешёл сюда», — отметил Аллан.

Напомним, Аллан перешёл в «Наполи» летом 2015 года. До этого бразильский хавбек защищал цвета «Удинезе» и бразильского клуба «Васко да Гама». Сумма трансфера Аллана составила € 11,5 млн.