Аллан стал игроком «Эвертона»
«Эвертон» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Наполи» Маркеса Аллана. Контракт 29-летнего бразильского футболиста с английским клубом рассчитан до конца июня 2023 года.
«Я рад подписать контракт с „Эвертоном“. Надеюсь, что внесу свой вклад в успех команды и проведу много отличных матчей в составе „Эвертона“. Это клуб с богатой историей в Премьер-лиге, с серьёзными амбициями и прекрасным специалистом Карло Анчелотти на посту главного тренера. Он сделал всё возможное, чтобы я перешёл сюда», — отметил Аллан.
Напомним, Аллан перешёл в «Наполи» летом 2015 года. До этого бразильский хавбек защищал цвета «Удинезе» и бразильского клуба «Васко да Гама». Сумма трансфера Аллана составила € 11,5 млн.
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