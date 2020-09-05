Агент Сафонов: в «Спартаке» сразу обозначили, что Караваев — это не их уровень

Спортивный агент Алексей Сафонов прокомментировал слухи об интересе «Спартака» к защитнику «Зенита» Вячеславу Караваеву в 2019 году.



«Его до Цорна отказались брать. Мы предлагали, а «Спартак» сразу обозначил, что не их уровень и отстаньте», — написал Сафонов в «Твиттере».



Вячеслав Караваев является воспитанником ЦСКА. В 2019 году защитник пополнил ряды «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга заплатил «Витессу» € 8 млн. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Караваева в € 6 млн.



25-летний защитник в сезоне-2020/2021 провёл за «Зенит» семь матчей и отдал две голевые передачи. Футболист с 2019 года вызывается в сборную России. 3 сентября Вячеслав забил первый гол за национальную команду в ворота Сербии (3:1).