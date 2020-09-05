Новичок «Уфы» Бородин: если не забью два гола за сезон, сбрею бороду

Защитник «Уфы» Сергей Бородин, который накануне перешёл в уфимский клуб из «Краснодара» на правах аренды с правом выкупа, поделился первыми впечатлениями от новой команды.

«Здесь играет мой лучший друг Артём Голубев. Захотел попробовать себя в Премьер-Лиге. До этого два сезона отыграл в первом дивизионе. Был уже знаком с Николаем Гиоргобиани, вместе играли в „Сочи“.



Два года отращивал бороду. Раньше не нравилось, когда меня назвали „бородой“, а потом понял, что это прикольно. Под кличку и отрастил её. Готов ли сбрить бороду, если не забью два гола за сезон? Договорились», — сказал Бородин в интервью пресс-службе клуба.

21-летний Сергей Бородин — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне за вторую команду «быков» молодой защитник провёл в Футбольной национальной лиге 21 матч и заработал шесть жёлтых карточек. В прошлом году Бородин дебютировал в молодёжной сборной России.