Защитник «Краснодара» Бородин перешёл в «Уфу» на правах аренды

Центральный защитник «Краснодара» Сергей Бородин перешёл в «Уфу» на правах аренды с правом выкупа, сообщает пресс-служба уфимского клуба на официальном сайте.

«Поздравляем Сергея с переходом в наш клуб и желаем успехов!» — говорится в сообщении.

21-летний Сергей Бородин — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне за вторую команду «Краснодара» молодой защитник провёл в Футбольной национальной лиге 21 матч и заработал шесть жёлтых карточек. В прошлом году Бородин дебютировал в молодёжной сборной России.

«Краснодар», набрав 7 очков в 5 матчах, занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, «Уфа» (4) — 13-е. В 6-м туре «Краснодар» на своём поле сыграет с «Ростовом», «Уфа» примет московское «Динамо».