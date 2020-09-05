В «Лионе» одобрили трансфер Самуэля Жиго

Центральный защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго может перейти во французский «Лион», сообщает L'Equipe.

По информации источника, французы рассматривают нескольких игроков на эту позицию, однако кандидатура Жиго одобрена руководством клуба. Уточняется, что трансфер будет возможен только при продаже одного из защитников.

В СМИ сообщалось, что 26-летний француз хочет вернуться на родину. На него якобы претендуют «Марсель» и «Лилль».



В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Самуэль провёл все шесть матчей, футболисту удалось забить один гол. В минувшем чемпионате Жиго принял участие в 26 матчах, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

«Спартак» пока лидирует в турнирной таблице РПЛ.