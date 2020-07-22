Газизов – об интересе к Жиго: любой игрок может уйти в любой момент
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию об интересе французских клубов к защитнику Самуэлю Жиго.
«Жиго? Любой игрок может уйти, причём в любой момент. Нужно понимать: есть желание игрока, есть желание клуба… Правда ли это? Не хотел бы комментировать. Информации слишком много. Если говорим о новостях, которые вышли сегодня, под ними нет почвы», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
СМИ сообщали, что 26-летний француз хочет вернуться на родину, на него якобы претендуют «Лион», «Марсель» и «Лилль».
- 22 июля 2020
-
23:11
-
23:04
-
22:59
-
22:54
-
22:48
-
22:44
-
22:35
-
22:26
-
22:23
-
22:18
-
22:14
-
22:10
-
22:06
-
22:03
-
21:57
-
21:55
-
21:53
-
21:51
-
21:50
-
21:46
-
21:43
-
21:41
-
21:40
-
21:37
-
21:37
-
21:33
-
21:33
-
21:30
-
21:29
-
21:23
-
21:22
-
21:15
-
21:15
-
21:12
-
21:12
Партнерский контент