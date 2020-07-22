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Газизов – об интересе к Жиго: любой игрок может уйти в любой момент

Газизов – об интересе к Жиго: любой игрок может уйти в любой момент
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию об интересе французских клубов к защитнику Самуэлю Жиго.

«Жиго? Любой игрок может уйти, причём в любой момент. Нужно понимать: есть желание игрока, есть желание клуба… Правда ли это? Не хотел бы комментировать. Информации слишком много. Если говорим о новостях, которые вышли сегодня, под ними нет почвы», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

СМИ сообщали, что 26-летний француз хочет вернуться на родину, на него якобы претендуют «Лион», «Марсель» и «Лилль».

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