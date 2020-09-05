Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дания — Бельгия: прямая трансляция матча начнётся в 21:45

Дания — Бельгия: прямая трансляция матча начнётся в 21:45
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Сегодня, 5 сентября, состоится матч Дания – Бельгия. Встреча 1-го тура Лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания), стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Дания – Бельгия.

Обслужит встречу швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером. В бригаду войдут ассистенты Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. Резервный арбитр — Федайи Сан.

Следующий матч сборных Дании и Бельгии на групповом этапе Лиги наций состоится 18 ноября 2020 года. Соперниками Дании и Бельгии по группе 2 Лиги А Лиги наций УЕФА являются национальные команды Англии и Исландии.

Календарь Лиги наций сезона-2020/2021.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020