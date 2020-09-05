Дания — Бельгия: прямая трансляция матча начнётся в 21:45
Сегодня, 5 сентября, состоится матч Дания – Бельгия. Встреча 1-го тура Лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания), стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Дания – Бельгия.
Обслужит встречу швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером. В бригаду войдут ассистенты Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. Резервный арбитр — Федайи Сан.
Следующий матч сборных Дании и Бельгии на групповом этапе Лиги наций состоится 18 ноября 2020 года. Соперниками Дании и Бельгии по группе 2 Лиги А Лиги наций УЕФА являются национальные команды Англии и Исландии.
Календарь Лиги наций сезона-2020/2021.
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