Дания — Бельгия: прямая трансляция матча начнётся в 21:45

Сегодня, 5 сентября, состоится матч Дания – Бельгия. Встреча 1-го тура Лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания), стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Дания – Бельгия.



Обслужит встречу швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером. В бригаду войдут ассистенты Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. Резервный арбитр — Федайи Сан.

Следующий матч сборных Дании и Бельгии на групповом этапе Лиги наций состоится 18 ноября 2020 года. Соперниками Дании и Бельгии по группе 2 Лиги А Лиги наций УЕФА являются национальные команды Англии и Исландии.



Календарь Лиги наций сезона-2020/2021.