Единственный фанат сборной Англии приехал на игру в Исландию, отсидев пятидневный карантин

Болельщик сборной Англии в одиночку прилетел в Исландию на матч первого тура Лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА Исландия — Англия, отсидел пятидневный карантин и посмотрел игру, стоя у ворот стадиона, сообщает Sky Sports в «Твиттере».

Встреча проходит на «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике (Исландия). Обслуживает встречу сербская бригада арбитров во главе с Срджаном Йовановичем. В бригаду вошли ассистенты Урош Стойкович и Милан Михайлович. Резервный арбитр — Новак Симович.

На данный момент счёт в матче не открыт — 0:0.

Следующий матч сборных Исландии и Англии на групповом этапе Лиги наций состоится 18 ноября 2020 года. Соперниками Исландии и Англии по группе 2 Лиги А Лиги наций УЕФА являются национальные команды Бельгии и Дании.