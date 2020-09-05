Игроки «Краснодара» Олссон и Берг — в стартовом составе на матч Швеция — Франция
Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура Лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА Швеция — Франция.
Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделёф, Бенгтссон, С. Ларссон, Экдаль, Берг, Форсберг, Янссон, Ольссон, Квайсон.
Франция: Льорис, Дюбуа, Кимпембе, Варан, Гризманн, Жиру, Мбаппе, Динь, Канте, Рабьо, Юпамекано.
Обслужит встречу польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком. В бригаду войдут ассистенты Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Резервный арбитр — Даниель Стефански.
Следующий матч сборных Швеции и Франции на групповом этапе Лиги наций состоится 17 ноября 2020 года. Соперниками Швеции и Франции по группе 3 Лиги А Лиги наций УЕФА являются национальные команды Португалии и Хорватии.
- 5 сентября 2020
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