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Стерлинг: в концовке матча с Исландией нам немного повезло

Стерлинг: в концовке матча с Исландией нам немного повезло
Футбол / Англия 0

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал победу над сборной Исландии (1:0).

«Это было непросто. Но даже с красной карточкой мы продолжали играть в свой футбол. Трудно сказать, что у них в команде было 11 человек. Мы сохранили владение, получили шанс, в концовке нам немного повезло», — приводит слова Стерлинга пресс-служба УЕФА.

В матче 1-го тура Лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Исландии уступила сборной Англии. Встреча проходила на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике (Исландия) и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 70-й минуте матча защитник английской команды Кайл Уолкер получил вторую жёлтую карточку за грубую игру. На 89-й минуте составы уравнялись — судья удалил Сверрира Ингасона. На 90-й минуте Рахим Стерлинг реализовал пенальти. Спустя две минуты Биркир Бьярнасон промахнулся, исполняя 11-метровый.

Англия вырвала победу у Исландии благодаря голу Стерлинга с пенальти
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